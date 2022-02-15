Чижов сообщил о готовности России ответить на нападение со стороны Украины

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Россия готова к ответу в случае нападения со стороны Украины. Об этом во вторник, 15 февраля, заявил постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов.

По его словам, Россия не собирается нападать на Украину, но готова сама ответить в случае агрессии в ее сторону.

— Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим, — заявил Чижов.

Он также отметил, что Россия будет защищать своих граждан в любой точке мира, в том числе и в Донбассе, рассказал Чижов в интервью британской газете Guardian.

До этого, 3 февраля, газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.