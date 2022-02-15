Еще 29 индустриальных парков откроют в Подмосковье

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Подмосковье лидирует в России по количеству, площади и эффективности индустриальных парков. До конца года планируют создать еще 29 подобных площадок. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

В настоящее время в Московской области открыты 59 индустриальных парков с общей заполняемостью более 70 процентов, при этом 29 из них заполнены уже на сто процентов. Как отмечают власти региона, такие цифры говорят о возможности дальнейшего развития индустриальных парков, передает РИАМО.

Резидентами индустриальных парков Московской области в прошлом году стала 101 компания. Общий объем инвестиций составил 48 миллиардов рублей.

В 2021 году в регионе была создана корпорация развития Московской области. Задача организации — привлекать в регион инвесторов, содействовать созданию индустриальных парков и промышленных территорий.

Ранее сообщалось, что производство медицинских изделий для урологии увеличат в технополисе «Москва». В настоящий момент инвестиционная программа выполнена на 95 процентов.