Новая номинация появилась в конкурсе «Педагоги года Москвы»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Номинация «Педагогический старт» стала частью городского профессионального конкурса «Педагоги года Москвы». Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Илья Новокрещенов.

— «Педагогический старт» — это номинация для тех, чей путь в профессии только начинается, но уже есть первые результаты, которые хочется предъявить обществу. И выпускник вуза, и опытный специалист, решивший поменять род деятельности, на старте нуждаются в поддержке и получении профессиональной обратной связи о своих первых шагах. Эта номинация — прекрасная возможность заявить о себе, познакомиться с опытом коллег, — уточнил он.

Ранее это был конкурс молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию». В нем могли принять участие только учителя моложе тридцати лет. В «Педагогическом старте» учитывается не возраст, а преподавательский стаж. Регистрация на номинацию продлится до 28 февраля, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

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