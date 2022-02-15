Бочкарев: Жителей 42 двух домов в Гольянове переселят по реновации к 2025 году

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Жители 42 домов в столичном районе Гольяново получат новые квартиры по программе реновации к 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках первой волны переселения по программе реновации в районе Гольяново на востоке Москвы до конца 2024 года запланировано переселение порядка 8,5 тысяч участников программы, которые сегодня проживают в 42 старых домах, — уточнил он.

Переселение в районе начнется после того, как завершится строительство четырех новых домов. Бочкарев отметил, что дом Щелковском шоссе уже передан под заселение, дома на площади Белы Куна, Амурской и Байкальской улице на данный момент возводятся.

Всего в Гольянове расселению подлежит 101 жилой дом или 25,3 тысяч человек.

Ранее заммэра заявил, что четыре футбольных поля планируется построить в столице до конца года. Строительство ведется за счет городского бюджета. Площадки для игры в мяч находятся в районах Текстильщики, Ясенево на улице Паустовского и в Зеленограде.