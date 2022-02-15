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Российские биатлонисты завоевали бронзу и принесли России 19-ю олимпийскую медаль

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские биатлонисты завоевали бронзу и принесли России 19-ю олимпийскую медаль
Александр Логинов во время тренировки в центре биатлона в Чжанцзякоу / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали в эстафете и принесли сборной России 19-ю награду на текущей Олимпиаде в Пекине.

Первое место в гонке заняли норвежцы Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен (1 час 19 минут 50,2 секунды; семь дополнительных патронов и один штрафной круг).

Серебрянную награду забрали французские спортсмены Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе (+27,4 секунды; девять дополнительных патронов).

Российские биатлонисты за всю гонку использовали шесть дополнительных патронов. Кроме того, Латыпов на последнем этапе после стрельбы из положения стоя пробежал два штрафных круга. Сборная России уступила норвежцам 45,3 секунды.

Теперь у российской олимпийской сборной всего 19 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей. За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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