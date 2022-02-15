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Десять железнодорожных станций реконструируют в Подмосковье в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Десять железнодорожных станций реконструируют в Подмосковье в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Реконструкцию десяти железнодорожных станций проведут на терриории Московской области в текущем году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

Работы по реконструкции станций пройдут в десяти муниципалитетах области, в частности, в Одинцово, Балашихе, Дмитрове, Ступино.

Также в этом году в Балашихе планируется построить новую станцию Ольгино. Помимо этого, откроют два новых пути — на участке Солнечная — Апрелевка и Киевский вокзал — Апрелевка. Начнутся строительные работы по созданию железнодорожной линии к терминалу В Шереметьево.

Кротова добавила, что по итогам прошлого года в регине почти на пятнадцать процентов снизилась смертность на железнодорожных путях в местах, где выламывают ограждения. За прошедшие два года было установлено 37 километров ограждений передает портал «Подмосковье сегодня».

8 февраля стало известно, что установку пролетных строений моста-конкорса завершили на станции Очаково-1 МЖД. Он станет крупнейшим среди аналогичных сооружений на Киевском направлении.

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