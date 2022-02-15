Звезду фильма «Весна на Заречной улице» Геннадия Юхтина вновь госпитализировали

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Народный артист РФ Геннадий Юхтин, ранее выписанный из больницы по его просьбе, вновь госпитализирован. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к актеру источник.

Уточняется, что на этот раз у Юхтина выявили коронавирус. Он попал в больницу №40 в Коммунарке.

До этого Юхтина выписали из больницы по его просьбе после стабилизации состояния. Здоровье артиста держали на контроле, в случае каких-либо ухудшений его обещали вновь госпитализировать, передает ТАСС.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка. При рождении родители, идейные коммунисты, назвали сына Гений. В 10 лет он потерял родителей и стал сиротой, воспитывался в детском доме.

Юхтин с первого раза поступил во ВГИК. В 1955 году он пополнил труппу Театра-студии киноактера. В том же году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина — «Дело Румянцева», в котором актер сыграл бывшего детдомовца.

Многим зрителям он знаком по роли инженера Крушенкова в фильме «Весна на Заречной улице». Также он сыграл во многих известных советских фильмах — «Чужая родня», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» (1969) и других.