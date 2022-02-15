Геронтолог назвал универсальный рецепт продления жизни

Фото: depositphotos

Врач-геронтолог Владимир Хавинсон назвал рецепт продления жизни, который подойдет практически каждому.

— Японские ученые определили влияние физической нагрузки на состояние здоровья, исследование проводили среди 1000 женщин, которые начали заниматься танцами. Через восемь лет результаты показали, что танцы повышают не только физическое, но и когнитивное здоровье человека, замедляя процессы старения и тела, и мозга, — сказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Второе исследование было проведено на пациентах с болезнью Паркинсона. В течение трех месяцев они занимались танцами, и в результате проявления болезни снизились, и состояние гармонизовалось.

— Танцы благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Пациентам предложили заниматься латиноамериканскими танцами три раза в неделю. Улучшились показатели сердца, повысилась выносливость, и работа мозга стала выше, — отметил доктор.

Также танцы способствуют улучшению метаболических процессов, и риски сахарного диабета снижаются. Во время занятий задействуются почти все мышцы тела, и происходит профилактика остеопороза — тяжелого заболевания, которому особенно подвержены люди в возрасте. Плотность костной ткани от такой нагрузки увеличится.

— Даже снижаются риски развития онкологии. Хорошее настроение, физическая активность влияют на работу иммунной и эндокринной системы. Танцы снижают уровень стресса, что снижает риск развития опухоли.

Российские ученые выяснили, как можно предотвратить развитие болезни Паркинсона.