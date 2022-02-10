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Российские ученые выяснили, как предотвратить развитие болезни Паркинсона

Евгений Белоусов

Общество
Российские ученые выяснили, как предотвратить развитие болезни Паркинсона
Фото: Unsplash

Эксперты Института биофизики клетки РАН ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» пришли к выводу, что развития болезни Паркинсона можно избежать.

Болезни Паркинсона — прогрессирующая дегенерация центральной нервной системы (ЦНС). Исследователи выяснили, что гибель нейронов, ответственных за функции ЦНС, может происходить из-за нарушения митофагии.

Это особый механизм, благодаря которому клетки «очищаются» от плохих митохондрий, токсичных метаболитов и активных форм кислорода. Дегенерацию можно остановить, добавляя в клетки «помощников».

— Добавление лактата и пирувата (молочной и пировиноградной кислот — прим. «ВМ») к клеточной культуре с развивающимися дегенеративными изменениями в миллимолярных концентрациях, сопоставимых с физиологическим уровнем, вызвало активную атаку «санитаров клетки», лизосом, на поврежденные митохондрии, — рассказал кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории центра Евгений Федотов.

Опыты с добавлением «помощников» в клетки уже проводились на крысах. Такие опыты показали хорошие результаты. Пока еще рано говорить о чем-то конкретном и глобальном, но то, что нервные клетки восстанавливаются, — факт, передает Газета.ру.

До этого врач-геронтолог Валерий Мамаев рассказал «Вечерней Москве», что способствует развитию деменции и каким образом с ней можно бороться.

Каждый пациент должен самостоятельно понять, как правильно стоит «беречь нейроны» именно ему. По словам Валерия Мамаева, такие вопросы решаются в ходе личной консультации с врачом-геронтологом. Особенности процесса старения каждого человека зависят от индивидуальных особенностей его организма.

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