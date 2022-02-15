Ефимов: Москва в числе мировых лидеров по обороту и темпам восстановления розничной торговли

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Экономика Москвы быстрее многих мегаполисов мира приспособилась к условиям пандемии, продемонстрировала свою стабильность и рост. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Российская столица обошла ведущие мировые финансовые центры по объемам розничной торговли: оборот не только восстановился до уровня 2019 года, но и превысил его. Ефимов отметил, что столица в непростых условиях 2020 года не только сумела не допустить ощутимого падения оборотов розничной торговли, но и перейти к уверенному росту.

— В частности, в 2020 году снижение выручки предприятий розничной торговли составило 3,4 процента, в то время как у некоторых городов — лидеров рейтинга оно превышало пять процентов, а экономика Пекина в этом сегменте просела более чем на 10 процентов, — сказал заммэра.

Объем розничной торговли столицы по итогам 2021 года составил 267,2 миллиарда долларов. По этому показателю в рейтинге Oxford Economics город занимает шестую строчку, опережая Лондон и Париж. Выше Москвы в рейтинге расположились Токио, Шанхай, Сеул, Пекин и Нью-Йорк, передает официальный сайт мэра столицы.

— Среди городов — лидеров по обороту розничной торговли Москва продемонстрировала одни из самых высоких темпов восстановления. По оценке Oxford Economics, этот показатель в сопоставимых ценах с учетом инфляции вырос на 15 процентов по отношению к 2020 году и на 11,1 процента — к допандемийному 2019-му, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

До этого правительство Москвы подвело итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год.