Врач оценил перспективы использования назальной вакцины от коронавируса

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил перспективы использования назальной вакцины от коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что вакцина только проходит клинические испытания. Россия — первая страна, которая изобрела наиболее эффективные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», поэтому можно предположить, что назальная вакцина также будет эффективна в борьбе с коронавирусом.

— Назальная вакцина создает мукозальный, то есть местный иммунитет, препятствуя распространению вируса в полости носа, поэтому, на мой взгляд, за такой вакциной достаточно большое будущее. Могу сказать лично, что как только будет возможность, я обязательно использую назальную вакцину, — отметил медик в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Назальную вакцину от коронавируса разработали в Центре им. Гамалеи. В настоящее время продолжается клиническое испытание препарата в столичных клиниках. Каждому добровольцу в первый день сделают внутримышечную инъекцию, а через три недели проведут впрыскивание препарата в нос.

Также 15 февраля клиническое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией «Генериум», началось на базе шести поликлиник Москвы.