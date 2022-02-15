Врач оценил перспективы использования назальной вакцины от коронавируса
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил перспективы использования назальной вакцины от коронавирусной инфекции.
Он напомнил, что вакцина только проходит клинические испытания. Россия — первая страна, которая изобрела наиболее эффективные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», поэтому можно предположить, что назальная вакцина также будет эффективна в борьбе с коронавирусом.
— Назальная вакцина создает мукозальный, то есть местный иммунитет, препятствуя распространению вируса в полости носа, поэтому, на мой взгляд, за такой вакциной достаточно большое будущее. Могу сказать лично, что как только будет возможность, я обязательно использую назальную вакцину, — отметил медик в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».
Назальную вакцину от коронавируса разработали в Центре им. Гамалеи. В настоящее время продолжается клиническое испытание препарата в столичных клиниках. Каждому добровольцу в первый день сделают внутримышечную инъекцию, а через три недели проведут впрыскивание препарата в нос.
Также 15 февраля клиническое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией «Генериум», началось на базе шести поликлиник Москвы.