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Столичных родителей пригласили на открытые уроки школы нянь центра «Моя карьера»

Георгий Соланович

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Столичных родителей пригласили на открытые уроки школы нянь центра «Моя карьера»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

Центр занятости «Моя карьера» пригласил родителей на открытые уроки по воспитанию и уходу за детьми. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что лекции проходят в рамках образовательной программы «Бабушка и дедушка на час».

— Бесплатные открытые уроки помогут родителям больше узнать о разных аспектах воспитания детей. Эксперты школы нянь — опытные педагоги, психологи и врачи — подробно расскажут, как найти взаимопонимание между представителями всех поколений в семье, обеспечить безопасность и гармоничное развитие ребенка в любом возрасте, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Лекции охватывают круг вопросов по психологии, медицине и педагогике.

Более того, в рамках занятий участники смогут лично пообщаться с будущими нянями. По словам основателя и руководителя сервиса «Бабушка на час» Наталии Линьковой, в настоящее время папы и мамы более трепетно подходят к вопросу выбора няни, поэтому очень важно дать возможность родителем понаблюдать за процессом обучения и пообщаться со специалистами.

Занятия бесплатной школы нянь «Бабушка и дедушка на час» начались 14 февраля. Они проходят три раза в неделю с 10:00 до 18:00 и завершатся в середине июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 14 февраля, на сайте образовательного проекта «Урок цифры» запустили новый учебный цикл «Цифровое искусство: музыка и IT». В процессе обучения школьники получат ответы на интересные вопросы.

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