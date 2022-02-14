Как московские школьники учатся сочинять музыку вместе с роботом

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В понедельник, 14 февраля, на сайте образовательного проекта «Урок цифры» запустили новый учебный цикл «Цифровое искусство: музыка и IT».

В процессе обучения школьники получат ответы на интересные вопросы: способен ли компьютер понимать музыку, какие алгоритмы чаще всего используются для того, чтобы обрабатывать музыкальные записи, годится ли искусственный интеллект в композиторы и что он может сочинить?

Учебная программа рассчитана на три возрастные категории: для учеников начальных классов, только начинающих осваивать компьютерную грамоту, для более продвинутых пользователей из 5–8-х классов и для старшеклассников, которые увлекаются IT-технологиями и в будущем хотят связать свою жизнь с такой профессией.

На уроках ребята научатся оцифровывать музыку, взаимодействовать с искусственным интеллектом.

— Сегодня робототехника помогает человеку решать в основном утилитарные рутинные задачи. Но недалек тот день, когда искусственный интеллект научится полноценному творчеству, — считает заместитель директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Юлия Горячкина. — «Урок цифры» даст ребятам возможность разобраться, как работают компьютерные алгоритмы. Дети смогут, например, подбирать музыку под настроение, составлять плейлисты, используя способности искусственного интеллекта.

По мнению Юлии, эти уроки дадут школьникам объективное представление о пользе современных технологий.

Проекту «Урок цифры» всего три с половиной года. Но, несмотря на «юный возраст», он уже набрал популярность. За это время к урокам присоединились школьники из 85 регионов страны. Они зашли на сайт проекта около 45 миллионов раз.