«Взлет цен на прилавках магазинов»: как продовольственная инфляция повлияет на стоимость продуктов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Повышение продовольственной инфляции в России приведет к росту цен на продукты первой необходимости. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

По словам эксперта, в стране, по сообщениям Центробанка, и без того имеется общая инфляция, что неизбежно влияет на масштаб цен сельскохозяйственного сектора:

— Проблема в том, что продовольственная инфляция более шустрая и активная, чем общая по стране, что и вызывает взлет цен на прилавках магазинов. Чем больше доля продовольствия в расходах домохозяйств, тем подорожание продовольствия будет происходить быстрее. Если бы у нас, как в Люксембурге, продовольственная корзина занимала бы всего восемь процентов, то я бы сказал, что рост цен на продовольствие и на общее употребление практически неотличим от инфляции. Но в России расходы на продовольствие занимают довольно большую часть, поэтому, скорее всего, еда и общеупотребляемые продукты будут дорожать быстрее, чем темпы инфляции.

Эксперт отметил, что на ситуации сказывается рекордное повышение доходов населения — на три процента, а инфляция продовольственная в среднем составила за тот же период чуть больше одиннадцати процентов:

— То есть вот это повышение доходов было целиком абсорбировано повышением цен на пищу.

При этом эксперт затруднился озвучить, насколько подорожает конкретная категория товара, поскольку это, по его словам, практически невозможно. Однако взлет цен коснется в обязательном порядке продуктов первой необходимости:

— То, что цены взлетят на гречку, яйца, мясо птицы и иные продукты питания, — это неизбежный процесс. Но если вам кто-то пытается рассказать, как сильно эти категории прибавят в цене, не верьте такому спикеру. Дело в том, что при продовольственной инфляции назвать точные цифры невозможно. При инфляции стоимость на продукты может миллион раз меняться. В некоторых случаях причина резких ценовых скачков связана даже не столько с ситуацией на рынке, сколько с психологическими нюансами.

При этом эксперт напомнил, что повышение критически необходимых продуктов будет происходить очень плавно.

Ранее стало известно, что продовольственная инфляция в январе продолжила рост и достигла 11,1 процента. Эта категория товаров, как и в предыдущие месяцы, внесла основной вклад в общий рост цен, передает Lenta.ru.