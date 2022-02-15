Кутузовский отдел ЗАГС открылся после ремонта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кутузовский отдел ЗАГС открылся после косметического ремонта. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Ко Дню всех влюбленных для столичных молодоженов открылся обновленный после косметического ремонта Кутузовский отдел ЗАГС. <...> Интерьер отдела устарел, и было принято решение произвести косметический ремонт в соответствии с современными тенденциями и пожеланиями молодоженов. Теперь пожениться в торжественной обстановке можно со вторника по субботу, — уточнила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В ходе работ были отремонтированы торжественный зал, аванзал, туалетные комнаты и кабинет оформления документов. Теперь молодожены могут сделать фотографию на фоне фирменного логотипа Управления ЗАГС в аванзале, а также провести церемонию бракосочетания под музыку из обновленной встроенной аудиосистемы.

В Кутузовском отделе ЗАГС уже поженились 18 пар, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве прошли торжественные церемонии заключения брака на катках. Две пары поженились на катке на ВДНХ и три — на катке в музее-заповеднике «Коломенское».