Пять пар поженились на катках Москвы в День всех влюбленных

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве прошли торжественные церемонии заключения брака на катках. Две пары поженились на катке на ВДНХ и три — на катке в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Как уточнили в ведомстве, в прошлом году на День всех влюбленных впервые была проведена церемония бракосочетания на катке на ВДНХ. Тогда молодожены с гостями были очень довольны, несмотря на температуру минус 15 градусов.

— Сегодня церемонии бракосочетания для двух пар днем прошли на катке на ВДНХ, а в вечернее время, с романтичной подсветкой, на льду катка в музее-заповеднике «Коломенское» поженились три пары, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ледовой арене костюм жениха и платье невесты смотрятся очень оригинально.

Кроме того, парам, которые зарегистрировали брак 14 февраля 2022 года на катке в музее-заповеднике, «Коломенское» дарило на сутки номер в гостинице.

Всего в День всех влюбленных в Москве поженились около 300 пар.

До этого экскурсовод и москвовед Георгий Макеев назвал несколько романтических мест Москвы, которые не встретить в традиционных подборках на День святого Валентина. По его словам, эти места могут поведать горожанам истории любви именитых жителей столицы.