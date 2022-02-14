Москвичам рассказали о самых романтичных местах столицы

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Множество романтических мест Москвы, которые не встретить в традиционных подборках на День святого Валентина, могут поведать жителям истории любви именитых жителей столицы. О таких и поведал экскурсовод и москвовед Георгий Макеев.

Например, в музее-заповеднике «Коломенское» находится «Аллея любви» растет дуб, под которым влюбленные назначали встречи еще в 17 веке. Похожая аллея есть и в Нескучном саду. Она ведет к ротонде, к которой уже несколько десятилетий москвичи приходят на свидания.

— Есть еще одно романтичное место — Гротесковый мост возле Москвы-реки. Он связан с одной из самых известных пар Москвы — Александром Пушкиным и Натальей Гончаровой. В 1830 году поэт с возлюбленной приехал в Нескучное имение на репетицию актеров летнего театра <...> Это было одно из первых свиданий с Гончаровой <...> На обратном пути на этом мостике он впервые поцеловал Наталью и написал об этом в своем дневнике, — уточнил Макеев.

Есть в Москве и другие традиционные для влюбленных места, связанные с Пушкиным. Например, на Тверском бульваре в 19 веке на месте МХАТа имени Горького стоял особняк Кологривовых — именно в этом доме Пушкин познакомился с Гончаровой.

Об остальных местах, где можно провести День всех влюбленных с второй половинкой, можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Дептранс Москвы представил мероприятия к Дню святого Валентина.