Дептранс Москвы представил мероприятия к Дню святого Валентина

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице есть много возможностей встретить День всех влюбленных. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры представил для горожан свои «активности» в понедельник, 14 февраля.

— Сегодня волшебный день про любовь. Проведите его с тем, кто вам дорог, и с Московским транспортом. Все наши активности собрали здесь, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На Киевском направлении ЦППК в этот день будет курсировать специальный «вагон, соединяющий сердца». При встрече с ним можно зайти туда и познакомиться с кем-то лично или отсканировать QR-код в вагоне, чтобы попасть в секретный романтический чат.

Проводится и настоящий конкурс. В Instagram-аккаунте «Аэроэкспресса» под тематическим постом нужно написать, что такое любовь. И отметить аккаунт своей второй половинки. Авторы трех лучших историй получат по два билета на аэроэкспресс — до аэропорта и обратно.

Купить приятные подарки для своих половинок можно в онлайн-магазине столичного метро. На стойках «Живое общение» до конца дня можно оставить валентинку. Сотрудники метро вместе с «Почтой России» доставят ее адресату. Под постом в Instagram-аккаунте МЦД/МЦК можно оставить историю или признание в любви. Лучшие из них попадут в сторис аккаунта и на табло прибытия на двадцати станциях МЦД.

На Ленинградском направлении МТППК могут появиться поздравления с праздником. Для этого их нужно прислать на почту press@mtppk.ru. Медиафасады Останкинской башни и Смоленского метромоста украсит «захватывающая история любви» с 08:00 до 18:00, а в переходе между станциями метро «Тургеневская» и «Чистые пруды» открыта выставка «Соединяя сердца». Она посвящена сотрудникам Мосметро, их любви и отношениям.

До этого Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира. Соответствующий рейтинг составила американская компания WeThrift ко Дню святого Валентина. Уточняется, что столица находится на восьмой строчке списка. В пятерку самых романтичных городов вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк.