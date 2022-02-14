Москва вошла в десятку самых романтичных городов мира

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Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира. Соответствующий рейтинг составила американская компания WeThrift ко Дню святого Валентина.

Уточняется, что столица находится на восьмой строчке списка. В пятерку самых романтичных городов вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк.

В составлении рейтинга американская компания учитывала такие факторы, как число ресторанов, парков, вариантов для совместного времяпрепровождения, количество достопримечательностей, отелей и спа-салонов, а также фото с хештегами города в Instagram и заката из Москвы.

— Составители рейтинга обратили особое внимание на большое число парков в городе, идеально подходящих для романтических встреч — их 262, по этому показателю столица на четвертом месте. По количеству достопримечательностей Москва находится в тройке лидеров, — уточнили в Telegram-канале Комплекса экономической политики города.

Более того, была рассчитана стоимость романтического свидания в День святого Валентина в столице. На транспорт, билеты в театр, ужин и коктейли в баре придется потратить более 17 тысяч рублей.

День всех влюбленных — хороший повод напомнить дорогим людям о своих чувствах или просто провести несколько дней со второй половинкой. Эксперты составили пять лучших городов Подмосковья для празднования Дня святого Валентина.