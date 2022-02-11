Названы пять идеальных городов Подмосковья для свиданий в День всех влюбленных

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День всех влюбленных — хороший повод напомнить дорогим людям о своих чувствах или просто провести несколько дней со второй половинкой. Эксперты сайта системы бронирования Bronevik.com составили пять лучших городов Подмосковья для празднования 14 февраля.

Улицы Коломны пропитаны романтикой поколений. Здесь можно признаться в чувствах на кремлевской смотровой площадке и порадовать партнера вкуснейшей коломенской пастилой. Средняя цена ночи в отелях города — 4846 рублей.

Серпухов — еще один подмосковный городок для романтических выходных. Он отлично подойдет для любителей прогуляться пешком и насладиться свежим воздухом возле старинных соборов, монастырей и, конечно, Кремля. В Серпухове за ночь в гостинице придется отдать в среднем 5427 рублей.

В Щелково приезжают погулять на природе, посмотреть соборы и церкви. Для праздничного свидания отлично подойдет парк Солнечных часов — здесь можно прогуляться по набережной Клязьмы. Средняя цена ночи в отеле — 3503 рублей на двоих.

Фрязино считается наукоградом, но город прекрасно подойдет и для романтиков. Дубы усадьбы Гребнево уже больше 500 лет хранят тайны свиданий, сама усадьба полна легенд и загадок. Интересной точкой маршрута станет музей поэта Осипа Мандельштама. Средняя цена ночи — 4115 рублей.

Сергиев Посад — жемчужина Золотого кольца. Романтические выходные здесь можно провести, наслаждаясь великолепными памятниками или прогуливаясь по музею-заповеднику. Средняя цена ночи в городском отеле — 5177 рублей на пару.

День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Самый романтический день в году. Но у любого человека жизнь насыщена разнообразными периодами, в которых место есть и одиночеству. О том, как пережить этот праздник человеку, у которого пока нет пары, «Вечерняя Москва» поговорила со специалистом по семейным отношениям Наташей Красновой.