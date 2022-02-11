Советы одиноким: как пережить День святого Валентина

Фото: День святого Валентина, 2010 год

День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Самый романтический день в году. Но у любого человека жизнь насыщена разнообразными периодами, в которых место есть и одиночеству. О том, как пережить этот праздник человеку, у которого пока нет пары, «Вечерняя Москва» поговорила со специалистом по семейным отношениям Наташей Красновой.

Часто люди не придают особого значения Дню святого Валентина. И это абсолютно нормальная реакция, потому что многие осознанно не вступают в отношения: кому-то нужно проработать травмы, кто-то не встретил «своего» человека. По мнению эксперта, эти люди 14 февраля чувствуют себя счастливыми.

Но если День святого Валентина все-таки в тягость, то есть несколько способов уйти от хандры.

Отнеситесь с иронией к происходящему вокруг хаосу

Социальные сети так и пестрят фотографиями с цветами, где громогласная подпись «Отгадайте, от кого?» намекает на новую интригу со стороны девушек, а каждая вторая интернет-пользовательница публикует подарок от любимого.

Как не чувствовать себя одинокой в этой бездне публикаций? Ответ прост.

— Важно помнить: многие девчонки используют этот день, чтобы просто продемонстрировать свой титр популярности. В глубине души они могут быть еще более одинокими, чем вы. Не переживайте, — предполагает специалист.

Примером такого титра являются школьные валентинки. В беззаботные детские годы в День святого Валентина все писали друг другу открытки с громкими признаниями не для того, чтобы признаться в прекрасном чувстве, а чтобы в конце дня подсчитать свой титр популярности. По словам эксперта, если у кого-то не оказывалось открыток, то он был «невидимкой» и в классе. А если была хотя бы одна открытка, то можно было констатировать, что тебя замечают.

— Не нужно относиться к этому серьезно и начинать загонять себя в депрессию. Попробуйте взглянуть на это «соревнование в любви» с иронией. Не со злостью и с желанием сострить, а именно с иронией, — советует Краснова.

Научитесь чувствовать наслаждение в одиночестве

Порой кажется, что полноценно можно себя чувствовать, только если ночью кто-то сопит под боком, а 14 февраля есть кому отправить стикер с сердечком. Но это вовсе не так, развеивает мифы эксперт.

— Вы уже личность. Отдельная от всех, полноценная, интересная не только для других, но и для самой себя, — констатирует Краснова. — Так и устройте этот день как день любви к себе. Вы — самый важный человек в своей жизни.

А в праздничный день можно сходить в спа-салон, на массаж или просто заказать сет роллов, которые удачно продаются 14 февраля со скидками «для двоих», но никто же не запрещает съесть это все одной, советует специалист.

По ее словам, нужно помнить, что не всегда только любовь к другому человеку приносит счастье. Иногда она бывает и губительна.

— Если у вас сейчас нет любимого человека и вам кажется, что вы самая несчастная женщина на этой планете, попробуйте представить, что чувствует влюбленная женщина, чей мужчина любит другую. Или замужних женщин, которым никто не дарит цветы, — предлагает собеседник «ВМ». — Вот они одиноки в День святого Валентина. А вы — свободны. И у вас есть тот, кто будет вас любить: вы сами.

Посвятите день друзьям

Наверняка в компании знакомых есть девушки, которые также остались одни в этот праздник. Так почему бы не организовать девичник, который подарит теплые эмоции, отмечает Краснова.

По ее словам, в городской суете мы так редко видимся с друзьями, что этот праздник может стать отличным поводом собраться всем вместе. И здесь уже времяпровождение будет зависеть целиком от фантазии и креатива. Главное, чтобы этот день запомнился, стал ярким событием, которое все его участники будут вспоминать еще долгое время.

— Кто знает, может, именно в этот день, уделяя внимание себе, вы встретите человека, с которым будете отмечать уже следующий День всех влюбленных, — предположила специалист.

Резюмируя свои предложения, собеседница «ВМ» еще раз подчеркнула, что если вы сегодня одна и никто вам не дарит цветов, то не нужно поддаваться апатичному настроению и грустным мыслям. Посвятите этот день себе, своим друзьям, своему хобби.

— Вы можете делать все что угодно, потому что вы — свободны. И в этом ваша сила. Никто не будет загонять вас в рамки, ожидая от вас чего-либо. Цените это время и наслаждайтесь им, реализуя все свои задумки, — констатировала Краснова.