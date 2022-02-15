Сергей Собянин утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 15 тысяч деревьев высадят в Москве в 2022 году. Постановление правительства Москвы о выделении на эти цели дополнительного финансирования в размере 741,35 миллиона рублей подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Предполагается, что специалисты посадят 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных растений.

Деревья появятся на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского, Обручева, Наметкина и многих других, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также высаживать деревья продолжат в рамках городских проектов «Миллион деревьев» и «Наше дерево».

В декабре более 1320 кустарников и 167 деревьев появилось на Большой Черкизовской улице в районе Преображенское. Было высажено 120 мелколистных лип сорта «паллида», возраст которых составляет 20 лет. Высота таких деревьев — семь метров, а обхват стволов достигает 40–45 сантиметров. Также на улице высадили декоративные яблони, 12-летние рябины и кустарники. Высота последних варьируется от 175 до 200 сантиметров.

В столице существуют несколько направлений волонтерской деятельности для людей разных возрастов и увлечений. О них рассказали в ресурсном центре «Мосволонтер». Одним из наиболее важных направлений остается экология. Добровольцы сажают деревья, покупают корма для животных и проводят образовательные мероприятия.