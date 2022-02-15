Нутрициолог рассказала, каких витаминов чаще не хватает весной

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какой группы витаминов особенно не хватает жителям России в весенний период.

Она отметила, что из-за особенностей климата и пищевых привычек люди недополучают витамины группы B.

— Если ты отказываешься от продуктов животного происхождения, это приводит к дефициту витамина B12. Кто не ест овощи и зелень — приходит к недостатку фолиевой кислоты. Кстати, витамин B9 чаще находится в дефиците, чем B12. Обычно у людей вся группа B в дефиците круглый год, — отметила эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также она рассказала, что в зимнее время наблюдается снижение уровня витамина D, при этом витамин A и C бывают в дефиците намного реже.

— Источник витамина А — это животная пища, яйца, субпродукты, топленое масло, оранжевые фрукты и овощи — это все мы имеем круглый год. Если вы заметили, что у вас проблемы с иммунитетом, ухудшилось зрение и появилась гусиная кожа, то проверьте его уровень. Витамин C содержится не только в лимонах и апельсинах — в самом большом количестве он содержится в зелени, темно-зеленых овощах и болгарском перце, — объяснила нутрициолог.

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