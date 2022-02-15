Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов
На шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
По данным официального Telegram-канала, на месте работают оперативные службы города.
Движение в районе аварии было затруднено — заняты три полосы из четырех. Однако позднее его удалось восстановить.
Статистика ГИБДД
Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до шестнадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля.
По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 56 и 31 соответственно.