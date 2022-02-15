Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным официального Telegram-канала, на месте работают оперативные службы города.

Фото: Дептранс Москвы

Движение в районе аварии было затруднено — заняты три полосы из четырех. Однако позднее его удалось восстановить.

Статистика ГИБДД

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до шестнадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 56 и 31 соответственно.