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Золотистыми панелями с подсветкой оформят фасады кинотеатра «Звездный» в столице

Георгий Соланович

Город
Золотистыми панелями с подсветкой оформят фасады кинотеатра «Звездный» в столице
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, проспект Вернадского, 14А Карта всех событий

Фасады кинотеатра «Звездный» оформят золотистыми 3D-панелями со встроенной подсветкой. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Кузнецов добавил, что в ходе работ кинотеатру вернут его прежний облик, облегчат перемещение по зданию маломобильным гражданам, откроют рестораны и кинобары. На данный момент основные работы ведутся внутри здания.

Кинотеатр нуждался в реконструкции — советские фасады за 40 лет эксплуатации сильно коррозировались и потеряли геометрию.

— На панели постоянно что-то крепили — рекламные баннеры, инженерные системы и так далее. Изначально мы предлагали заказчику снять их, шлифануть, покрасить и повесить обратно, но после расчистки поняли, что это невозможно. И в итоге пришли к мысли, что нужно осовременить внешний облик кинотеатра. Сделали несколько вариантов, например, предлагали дисперсно расположить панели, создав эффект движения, а подсветку разместить за ними, чтобы свет лился изнутри, — уточнил автор проекта Александр Балабин.

До этого сообщалось, что реконструкция торгово-развлекательного комплекса «Европолис» завершилась на северо-востоке Москвы. В ходе реконструкции были обновлены эскалаторы, модернизированы атриумы, фуд-корт и многозальный кинотеатр.

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