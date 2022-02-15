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Два парня вынесли электронику из квартиры в центре Москвы

Василий Плиткин

Происшествия
Два парня вынесли электронику из квартиры в центре Москвы
Фото: МВД.РФ
Россия, Москва, Давыдковская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже из квартиры в столичном районе Фили. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По данным ведомства, злоумышленники выбили замок входной двери и проникли в квартиру в одном из домов на Давыдковской улице. Воспользовавшись отсутствием хозяев, они тайно похитили телевизор, игровую приставку и музыкальную колонку.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых, ими оказались 22-летний и 18-летний приезжие молодые люди. Похищенное они успели продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

10 февраля московская полиция задержала подозреваемого в краже украшений на 35 миллионов рублей. Ночью вор взломал дверь и проник в офис на площади Журавлева. В помещении он нашел дорогие ювелирные изделия, похитил их и скрылся.

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