Сергей Собянин поздравил коллектив ГБУ «Автомобильные дороги» с 90-летием

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Рябиновая улица, 45с5 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 15 февраля, в ходе осмотра производственного комплекса «Очаково» поздравил коллектив ГБУ «Автомобильные дороги» с 90-летием.

Глава города отметил, в производственном комплексе «Очаково», который входит в структуру ГБУ, работают 307 специалистов, а парк техники насчитывает 40 специализированных машин.

— Сегодня в ГБУ «Автомобильные дороги <...> работает больше 30 тысяч человек. Десятки современных баз, современная техника. Это одно из самых лучших в мире предприятий по эксплуатации города. Я поздравляю вас с юбилеем, всех, кто работает в ГБУ «Автомобильные дороги». Огромное спасибо вам за тот труд, который вы дарите на благо города и москвичей, — сказал Сергей Собянин.

Столичный мэр подчеркнул, что именно благодаря работе коммунальных служб город справился с зимой.

— 2021 год вообще был самым холодным за последние 15 лет, и все это наложилось еще на пандемию, пик заболеваемости, которой был рекордным за все время. Несмотря на все сложности, жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с теми задачами, которые перед ним стоят по уборке города от снега, гололеда, наледи и, конечно, надежного энергообеспечения, — сказал глава города.

Для уборки снега было задействовано около 100 тысяч человек и свыше 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники, утилизация снега производилась на 56 стационарных снегосплавных пунктах.

По данным синоптиков, зима в этом сезоне еще не закончилась, но уже стала самой снежной в Москве за последние четыре года. Высота снежного покрова достигла отметки 160 сантиметров при норме 150 сантиметров.