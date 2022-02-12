Зима в столице стала самой снежной за последние четыре года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным синоптиков, зима в этом сезоне еще не закончилась, но уже стала самой снежной в Москве за последние четыре года. Высота снежного покрова достигла отметки 160 сантиметров при норме 150 сантиметров. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что температура воздуха в городе колеблется от плюс одного до минус одного градуса.

— Ежедневно в течение светового дня проходят работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. В них задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек, в том числе спецтехника инженерных и энергетических компаний города, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Коммунальщики контролируют почти 17 тысяч крыш. Также на улицах Москвы дежурят 300 бригад и примерно 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток».

До этого сообщалось, что коммунальщики вывезли более 1,5 миллиона кубических метров снега с дорог Московской области за январь. Объем вывезенных осадков составляет около 100 тысяч КамАЗов.

Тем временем синоптики спрогнозировали оттепель в столице на следующей неделе.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, прогнозы метеорологов по поводу того, что февраль будет по температурным показателям превышать климатическую норму, подтвердились. Конец февраля, по предварительным прогнозам, тоже будет относительно комфортным.