В Союзе потребителей предупредили о росте цен на продукты

Фото: depositphotos

Годовой прирост цен на продовольственные товары в этом году может превысить пятнадцать процентов. Об этом рассказал председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Подорожают различные категории товаров.

— Среднедневной прирост цен за 35 дней – 0,042 процента. Если умножить на 365, получится 15,3 процента годовых, если так пойдет дело, а скорее всего, так и пойдет, — отметил Щелищ в комментарии «Радио 1».

По его словам, наиболее быстрыми темпами дорожают продукты из дешевых категорий. Это крупы, сахар, масло, картофель, макароны, некоторые овощи.

В качестве примера он привел капусту, которая в прошлом году подорожала вдвое, а за январь цены на нее выросли в среднем на 17 процентов.

Ранее доктор экономических наук Леонид Холод отметил, что повышение продовольственной инфляции в России приведет к росту цен на продукты первой необходимости. При этом эксперт затруднился озвучить, насколько подорожает конкретная категория товара, поскольку это, по его словам, практически невозможно. По его словам, цены могут вырасти на гречку, яйца, мясо птицы.