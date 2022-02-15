Трамвайные пути на улице Кржижановского обновят в столице
Сотрудники Москомэкспертизы согласовали проект по замене трамвайных путей на улице Кржижановского. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
— Мосгосэкспертиза согласовала капитальный ремонт трамвайных путей в Академическом районе. Проектом также предполагается переустройство инженерных сетей, — уточнил он.
В ходе работ специалисты заменят конструкции путей, оборудуют систему обогрева и автоматизации стрелочных переводов и проложат кабельные линии.
Реконструкция трамвайных путей будет вестись на проезжих частях улиц Кржижановского, Большой Черемушкинской, Дмитрия Ульянова, Винокурова и Шверника. Движение в каждом направлении будет сохранено, однако максимальная скорость будет уменьшена до 40 километров в час.
Остановка транспортных средств на ремонтируемом участке будет запрещена, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что в столичном районе Кузьминки отремонтируют филиал психиатрической больницы № 13 на Волжском бульваре. Его адаптируют и для маломобильных групп населения.