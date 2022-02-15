Биатлонист Латыпов расплакался после неудачного выступления на Олимпиаде

Фото: Telegram / olympic_russia

Российский биатлонист Эдуард Латыпов расплакался после неудачного выступления в мужской эстафете на текущей Олимпиаде в Пекине.

Во время эстафеты Латыпов на последней стойке промахнулся четыре раза подряд и ушел на два штрафных круга. Это стоило спортсмену лидерства, он уступил французам и норвежцам. Из-за этого российская команда получила бронзу.

— Не справился со своей работой сегодня. Очень разочарован. Прошу прощения у всех. На таком уровне это тяжелый момент в моей карьере. У меня были слезы после финиша, не знаю, как в себе это все держать. Надо просто пережить это, у нас есть медаль, это многого стоит, — заявил сам спортсмен.

Видео: Telegram / 360tv

Как добавил старший тренер мужской сборной Каминский, биатлонист попал в порыв ветра, промахнулся, а потом потерял уверенность. По словам тренера, для Латыпова это стало трагедией, передает Telegram-канал «360tv».

Латыпов завоевал бронзовую медаль в спринте на 10 километров.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.