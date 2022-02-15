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Рафик Загрутдинов: В районе Люблино началось строительство дома по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов: В районе Люблино началось строительство дома по реновации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Совхозная улица, 55/1 Карта всех событий

Строительство жилого дома по программе реновации началось в столичном районе Люблино. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Люблино по адресу Совхозная улица, 55/1, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — рассказал он.

Здание будет состоять из четырех секций переменной этажности и иметь одноуровневую подземную парковку. Фасады дома облицуют кирпичом и разместят на них отделения для кондиционеров. Всего в новостройке предусмотрено 322 квартиры, большинство из них — двухкомнатные.

На первом, нежилом этаже разместятся технические помещения, а также офисы, магазины, салоны красоты и прочие заведения малого бизнеса.

Здание оснастят пассажирскими лифтами, системами охраны, пожаротушения и видеозаписи. Придомовую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, построят детскую площадку, установят тренажеры.

До этого сообщалось, что в Таганском районе столицы первая новостройка по программе реновации будет введена в эксплуатацию уже в 2022 году.

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