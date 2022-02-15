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Соседи слышали крики: мужчина зарезал знакомого в Мытищах

Василий Плиткин

Происшествия
Соседи слышали крики: мужчина зарезал знакомого в Мытищах
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Мытищи, улица Селезнёва Карта всех событий

В городе Мытищи арестован мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Московской области.

По имеющимся данным, 13 февраля обвиняемый находился в квартире, расположенной на улице Селезнева в Мытищах, в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры со знакомым мужчина нанес ему ножевое ранение в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый был задержан прибывшими сотрудниками полиции, которых вызвали услышавшие крики соседи.

В настоящее время следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, допрошены обвиняемый и свидетели. Также назначен ряд экспертиз.

В понедельник, 14 февраля, столичная пенсионерка зарезала мужа на почве бытового конфликта. По предварительным данным, пара поссорилась, после чего женщина схватилась за нож и ударила мужа в спину. По словам собеседника «ВМ», зять нашел труп тестя и вызвал скорую помощь, думая, что он умер сам. Прибывшие на место медики обнаружили признаки насильственной смерти и обратились в полицию.

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