Более 200 новых светофоров появятся на улицах Москвы до конца 2022 года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До конца 2022 года на улицах Москвы появятся более 200 новых светофоров. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве также отметили, что за январь в городе уже построили светофоры по 10 новым адресам. На старых фонарях почти 200 раз меняли режимы по просьбам горожан.

— Вы просили нас установить светофоры на нерегулируемых переходах возле школ, детских садов и других соцобъектов — мы сделали, — говорится в сообщении.

Светофоры также появились на сложных перекрестах с высокой интенсивностью движения, где пересекаются автомобили, городской транспорт и пешеходы. Новые светофоры установили в местах, где часто происходят ДТП.

Уточняется, что по нескольким адресам светофоры еще не подключили, но скоро они заработают. На сегодняшний день подходят к концу работы со знаками и выбор подходящего режима, чтобы скоординировать их работу с другими светофорами, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Днем ранее, 14 февраля, в Дептрансе рассказали, что более 210 тысяч человек зарегистрировалось в системе мониторинга такси Московского региона. Система начала работу в августе 2021 года.

Отмечается, что теперь возможность зарегистрироваться в системе мониторинга появилась в сервисных центрах «Московский транспорт». В них водители такси теперь смогут получить бесплатную консультацию и, если надо, помощь оператора при заполнении данных.