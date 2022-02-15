Более 200 новых светофоров появятся на улицах Москвы до конца 2022 года
До конца 2022 года на улицах Москвы появятся более 200 новых светофоров. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве также отметили, что за январь в городе уже построили светофоры по 10 новым адресам. На старых фонарях почти 200 раз меняли режимы по просьбам горожан.
— Вы просили нас установить светофоры на нерегулируемых переходах возле школ, детских садов и других соцобъектов — мы сделали, — говорится в сообщении.
Светофоры также появились на сложных перекрестах с высокой интенсивностью движения, где пересекаются автомобили, городской транспорт и пешеходы. Новые светофоры установили в местах, где часто происходят ДТП.
Уточняется, что по нескольким адресам светофоры еще не подключили, но скоро они заработают. На сегодняшний день подходят к концу работы со знаками и выбор подходящего режима, чтобы скоординировать их работу с другими светофорами, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Днем ранее, 14 февраля, в Дептрансе рассказали, что более 210 тысяч человек зарегистрировалось в системе мониторинга такси Московского региона. Система начала работу в августе 2021 года.
Отмечается, что теперь возможность зарегистрироваться в системе мониторинга появилась в сервисных центрах «Московский транспорт». В них водители такси теперь смогут получить бесплатную консультацию и, если надо, помощь оператора при заполнении данных.