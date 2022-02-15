В Британии раскрыли «точное время» вторжения России на Украину

Фото: Минобороны РФ

Вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Об этом сообщает британский таблоид Mirror во вторник, 15 февраля.

— Российское вторжение назначено на три часа ночи по местному времени с танковыми и ракетными атаками, — говорится в материале.

Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США. По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины.

При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины, отмечает Mirror. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.