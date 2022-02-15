Москвичи и жители Подмосковья чаще оформляли ипотеку в 2021 году

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Московские и подмосковные заемщики получили в 2021 году более 243 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Это на 10,6 процента больше, чем по итогам 2020 года. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО.

В регуляторе уточнили, что заемщикам Москвы банки выдали почти 135 тысяч таких кредитов на сумму 875,6 миллиарда рублей, а в Московской области — более 108 тысяч кредитов на сумму порядка 481 миллиарда рублей.

Всего в прошлом году российские банки предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,4 триллиона рублей, что на треть больше значения 2020 года.

Уточняется, что средний размер ипотечного кредита в Москве в 2021 году составил 6,5 миллиона рублей, а в Московской области — 4,4 миллиона рублей. На популярность ипотеки повлияли в том числе и программы господдержки ипотечного рынка.

Так, например, во второй половине 2021 года поддержку ипотечному рынку Московского региона оказывала льготная госпрограмма семейной ипотеки.

До этого Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему россияне стали брать меньше кредитов и какое отношение к ним среди населения.

Он объяснил, что в России существует две категории заемщиков. Первая — это люди, которые берут деньги в микрофинансовых организациях, потому что не могут выжить. А вторая — берет в банках. Это более грамотная категория граждан, где и наблюдается спад.