«Опасно и невыгодно»: экономист объяснил, почему россияне стали брать меньше кредитов

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Россияне стали чаще отказываться от кредитов, которые им одобряют банки. Как считают эксперты, основная причина — рост ставок на рынке. Причем в доковидные времена динамика была иной.

Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в чем причина отказов от кредитов и какое отношение к ним среди населения.

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Почему россияне отказываются от кредитов

— Такая ситуация была в 2020 году, тогда доля людей, которая брала кредиты, тоже упала. В какой-то момент люди ощущают, что это крайне опасно, рискованно и невыгодно, — сказал эксперт.

Он объяснил, что в России существует две категории заемщиков. Первая — это люди, которые берут деньги в микрофинансовых организациях, потому что не могут выжить. А вторая — берут в банках. Это более грамотная категория граждан, где и наблюдается спад.

— У нас физические лица должны банкам 23 трлн рублей. Тех, кто отдает банкам 80 процентов от своего дохода, уже 30 процентов. Просроченной задолженности уже триллион рублей. Это тревожно, — отметил экономист.

Одна из причин, по которой люди отказываются от кредитов — повышение ставок на беззалоговые кредиты. Кроме этого, теперь по законодательству за долги могут отобрать даже единственное жилье, и это, по словам эксперта, пугает граждан.

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