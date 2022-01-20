Свыше 100 тысяч — легко: кем надо работать, чтобы купить в Москве квартиру в кредит

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В Москве нужно зарабатывать 104 тысячи рублей для того, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в кредит. Сумма подсчитана с учетом первоначального взноса в 20 процентов, срока ипотеки в 25 лет и ставке 10 процентов, говорится в исследовании. При этом придется на погашение долга отдавать 70 процентов зарплаты. О том, кем нужно работать, чтобы получать такие деньги, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Сколько стоят квартиры в Москве

Как рассказал руководитель аналитического центра компании «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов, в Москве довольно существенная разница в стоимости квартир. Если на Остоженке средняя цена квадратного метра составляет 480 тысяч рублей, то в Жулебине, например, она уже 188 тысяч рублей, следует из данных проекта «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Средняя цена однокомнатной квартиры, по словам Дмитрия Таганова — 9,3 миллиона рублей. На окраинах можно найти и дешевле — есть варианты за семь миллионов варианты.

— Плюс есть малогабаритные квартиры, студии. Если говорим о вторичном рынке, то туда постепенно переходят квартиры с первичного рынка. А на первичке определенный объем составляют студии. А они стоят дешевле, чем обычные квартиры, — отметил эксперт.

Что же касается кредитования, то тут все зависит от банка. При желании можно даже найти программы без первоначального взноса, говорит Таганов. Но на вторичном рынке условия будут хуже. А если брать стандартные условия, то для получения ипотечного кредита необходимо внести минимум 15 процентов от стоимости жилья — это около или более миллиона рублей.

Как заработать деньги

По словам независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, 104 тысячи рублей — это не такая огромная зарплата в Москве, хотя она и выше минимума, необходимого для удовлетворения базовых потребностей.

— Почему минимума? Потому что мы видим, как цены выросли за последний год. Они выросли на продукты питания, на транспортные расходы, на процедуры ухода за собой. Люди стали тратить больше. Но сейчас даже курьеры в столице зарабатывают порядка 100–120 тысяч в месяц на тяжелой работе, — пояснила она.

Если говорить об остальных профессиях, то спокойно свыше 100 тысяч зарабатывают менеджеры по продажам среднего уровня, говорит HR. Причем у них за последнее время выросла фиксированная часть — она может составлять 80 тысяч, например. Плюс они имеют процент с продаж, и 130–160 тысяч люди могут спокойно зарабатывать.

Также хороший доход у медсестер, учителей, врачей, инженеров, личных ассистентов, не говоря уже об IT-специалистах.

— Если мы говорим про разработчиков, про тестировщиков и так далее, то эти позиции лидируют постоянно. Программисты — самые настоящие золотодобытчики. Более того, у нас не хватает таких специалистов. Компании создают онлайн-инфраструктуру, им надо ее поддерживать. Человек без опыта приходит и сразу получает 60–70 тысяч. А свыше 100 тысяч в месяц получают программисты с опытом работы год-полтора, — заявила Лоикова.

Особенности столичного рынка труда

В целом на столичном рынке труда много вакансий с зарплатой более 100 тысяч в месяц, констатирует эксперт. Есть вакансии, где можно зарабатывать несколько сотен тысяч в месяц и даже миллион. Причем квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям рынка, очень трудно порой найти, добавляет спикер. Пандемия на это серьезно повлияла.

— В последние два года наблюдается стресс у людей, очень большое профессиональное выгорание. Особенно это коснулось врачей, топ-менеджеров, управленцев и средний персонал. Многие отрасли закрывались. Например, фитнес-индустрия полностью вымерла. В том формате, в котором она сейчас, она не функционирует нормально, — заметила HR-специалист.

Также в аутсайдерах сейчас все, что касается ресторанного рынка и кафе. Работники этой сферы, говорит Лоикова, стараются либо уйти в доставку, либо в развлечения, либо кардинально изменить профиль работы. Кроме того, низкие зарплаты остаются в творческой среде. Там, чтобы зарабатывать 100 тысяч в месяц, надо быть либо руководителем, либо вдобавок к основной работе подрабатывать, имея блок основных профессий, которые будут вас кормить.

Какие качества нужны работодателям

Мало найти высокооплачиваемую работу — важно еще на ней удержаться. Ведь соискателя принимают в компанию из-за профессиональных качеств, а прощаются с ним — из-за человеческих, подчеркнула HR.

— Сейчас на рынке труда востребованы специалисты с гибким характером и умением адаптироваться к быстро меняющейся ситуации. Это такие навыки, которые идут на пользу профессиональным специалистам. Нужна цифровая грамотность. Плюс нужны хорошие навыки селф-менеджмента. Это касается новых работников, которые работают удаленно и сами организуют свое время, сами распределяют ресурсы. Плюс нужна коммуникация за исключением той работы, где требуется решать очень узкие задачи, но ее немного. Приходится быстро перестраиваться. Также востребовано умение выражать свои мысли вербально и невербально, — сказала спикер.

Так что нужно работать над своим эмоциональным интеллектом, быть готовым к внезапным переменам и клиенториентированным, советует специалист по подбору персоналу.

— Компания не может ждать, пока даже самый главный топ-менджер «развернется». Рынок меняется очень быстро, потому что основная задача бизнеса — привлечение прибыли. Позиций очень много. Если говорим про Москву, то тут только ленивый не может найти работу. А работодатель не сможет найти квалифицированных специалистов при неконкурентной зарплате, — резюмировала Зулия Лоикова.