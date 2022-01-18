Квартирный трейд-ин: выгодное предложение или уловка застройщиков

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На российском рынке недвижимости вот уже несколько лет можно обменять свою старую квартиру на жилье в новостройке в рамках программы трейд-ин. Данную услугу предлагают практически все крупные застройщики. О том, как она работает и насколько привлекательна для клиентов, — в материале «Вечерней Москвы».

Что именно предлагают на рынке

Как сообщают на своих сайтах девелоперы, сдать квартиру в обмен на реализацию застройщиком можно за срок от 10 дней. Компания проведет оценку стоимости недвижимости и поможет собрать все документы. При этом человек экономит на комиссии для риелтора и может сразу выбрать новую квартиру или коммерческое помещение, в счет оплаты которого пойдут деньги с продажи старой недвижимости.

По сути, услуга трейд-ин в недвижимости такая же, как и с автомобилем. Застройщики могут предоставить скидки, а покупатель — въехать в новую, современную квартиру. С первого взгляда, никаких подводных камней здесь вроде бы нет и условия вполне привлекательны. Однако специалисты так не считают.

Независимый эксперт по жилой и коммерческой недвижимости Москвы Константин Барсуков говорит, что в чистом виде сейчас трейд-ин — это когда покупается квартира в новостройке, старое жилье достается застройщику, а человек сразу переезжает на новое место жительства, где уже есть отделка.

Серьезный дисконт

Однако в реальности так происходит не всегда. Трейд-ин не гарантирует, что покупатель въедет сразу в новую квартиру, уточнил собеседник «ВМ». А старую квартиру придется отдать с существенным дисконтом.

— Взять даже одного из крупнейших застройщиков. Он создал для этого дела брокеров. Они взяли наихудшие практики автомобильного рынка. Они ведут себя так, что оценивают квартиры людей на 15–20 процентов ниже рыночной стоимости. Они дают скидку, но та не компенсирует потери. И так делают многие застройщики, пользуясь незнанием людей. Трейд-ин — не самая выгодная вещь на рынке новостроек, — отметил специалист.

Застройщик, разумеется, хочет заработать, чтобы успеть продать сданную квартиру по выгодным ценам и одновременно простимулировать спрос на новое жилье, добавил спикер. Соответственно, ему надо все сделать быстрее. Из-за чего клиент и продает ему квартиру по стоимости ниже рыночной.

Похожее мнение высказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Фактически трейд-ин может быть выгоден только тем клиентам, которые хотят продать квартиру срочно, по любой цене.

— Но, на мой взгляд, в иных случаях — это невыгодная услуга. Можно обратиться к специалисту-риелтору, и он продаст квартиру в кратчайшие сроки по рыночной цене, — считает агент по недвижимости.

Искусственный ажиотажный спрос

Фактически, по словам риелтора, застройщики создают ажиотажный спрос для продажи жилья в своих комплексах. Покупателям предлагают зафиксировать цену, потому что через день она вырастет, и чуть ниже рыночной стоимости выкупают старую квартиру.

— Услуга трейд-ин пришла в недвижимость из автомобильного бизнеса, но здесь она неактуальна. В недвижимости я бы этим не воспользовалась. Лучше продавать квартиру самой или через риелторов. Потому что застройщик создает свой отдел продаж, куда набирает не всегда квалифицированных специалистов. Они не и имеют нормальных навыков продаж, поэтому и не смогут продать старое жилье выгодно, — пояснила она.

Отчасти эта ситуация связана с укрупнением строительного бизнеса, считает Константин Барсуков. И застройщикам просто нет смысла развивать конкурентные предложения и создавать условия в пользу покупателей. Сейчас такие предложения встречаются локально.

— Трейд-ин — вещь хорошая, но не в наших реалиях пока. Тут либо бизнес должен быть социально ориентированным. С другой стороны, возникает вопрос: а зачем упускать большую прибыль? Трейд-ин нужен для стимуляции спроса, а он сейчас и так высокий. Разве что в течение года необходимость в этом снова появится, — заключил собеседник «ВМ».