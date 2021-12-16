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Экономист объяснил, как заработать на перепродаже квартиры в новостройке

Руслан Давлетшин

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Экономист объяснил, как заработать на перепродаже квартиры в новостройке
Фото: pixabay.com

Увеличение накоплений не может обойтись без риска. Это связано с тем, что невозможно получить доход выше ключевой ставки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Так, например, можно открыть свой бизнес или вложиться в рынок недвижимости, то есть купить квартиру на стадии ее строительства. Затем продать ее, когда цена на объект станет выше. Однако в таком случае существует риск просчета.

— Не во всех жилых комплексах, в которых купите квартиру, будет высокий рост цены после того, как дом построят. Здесь нужны опыт, интуиция, чтобы угадать. Плюс запас средств. Это могут сделать люди, у которых есть деньги как минимум на первоначальный взнос процентов 50, — считает эксперт.

Кроме этого, экономист не рекомендует брать ипотеку на данную недвижимость, поскольку можно переплатить значительную сумму.

— Если взнос небольшой, то это вариант только для покупки жилья для себя, а не для заработка на нем, — добавил Колганов.

В пятницу, 17 декабря, Банк России должен принять решение об ужесточении денежно-кредитной политики. Ожидается, что регулятор поднимет ключевую ставку до 8,5 процента для обуздания инфляции. Решение ЦБ может отразиться на финансовых привычках россиян и привести к росту доходности различных финансовых инструментов. В том, где теперь лучше хранить деньги и как увеличить свои сбережения, разбиралась «Вечерняя Москва».

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