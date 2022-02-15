Самую большую школу в Подмосковье на 2,2 тысячи мест откроют в Одинцове

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Школу на 2,2 тысячи мест откроют в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове к сентябрю 2023 года. Здание нового образовательного учреждения будет четырехэтажным.

Местные жители с нетерпением ждут открытия нового образовательного учреждения, ведь сейчас им приходится возить детей в дальние школы.

— Наш регион растет, мы должны успевать обеспечивать школами и детскими садами, а также поликлиниками, развязками. Все это должно поспевать за развитием региона, — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В школе откроют кабинеты для начальных, средних и старших классов, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы. Также в учебном заведении обустроят библиотеку с IT-зоной, лаборантские и мастерские. Во внутреннем дворе школы будет обустроен стадион с футбольным полем.

Неподалеку от здания школы будет расположен детский сад на 400 мест, передает «360».

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс на тысячу человек построят в ТиНАО. На данный момент на участке ведутся подготовительные работы. Общая площадь четырехэтажного здания составит 18 тысяч квадратных метров.