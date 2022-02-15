Иммунолог рассказал, как лечить хронический постковидный синдром

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Терапевт Инна Колоскова рассказала о том, что после коронавирусной инфекции постковидный синдром может длиться от семи дней до 12 недель, а также возможен его переход в хроническую стадию.

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что означает хроническая стадия, как с ней жить и как можно бороться с синдромом.

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Что такое хронический постковидный синдром

— Коронавирус поражает сосуды. Многие другие вирусы тоже их поражают, причем до ужасного состояния, но коронавирус системен в своем поражении на микроуровне: повышается проницаемость мельчайших сосудов, вытекает плазма. Представьте эти вещи в головном мозге. Из-за этого нарушается слух, обоняние, тактильные рецепторы ухудшаются, нарушается работа проводящей системы, происходит нарушение памяти. Также коронавиурс влияет на гемоглобин — он «выбивает» из него железо, и он становится совершенно бесполезным, — объяснил врач.

Постковидный синдром, по его словам, может наблюдаться от месяца до полугода, но если ресурсы организма были сильно истощены за время болезни, то процесс может затянуться до года. После ковида человека должен наблюдать терапевт, и при необходимости он должен отправить пациента к другим специалистам.

— Стандартное лечение постковидного синдрома — банки, УВД, родоновая вода, прогулки и дыхание по Стрельниковой. Но назначать все эти процедуры должны врачи, — отметил доктор.

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