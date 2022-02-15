Директор колледжа, где отравились подростки, прокомментировал произошедшее

Фото: Pexels

Состояние двух выживших после отравления таблетками студентов московского колледжа удовлетворительное. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 февраля, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки, ссылаясь на слова директора учебного заведения Андрея Трофимова.

По словам директора, трое студентов во время перемены выпили препараты для лечения заболевания сердца, которые принес в колледж один из учеников. После этого они пошли на занятия. Однако им в скором времени стало плохо. Это заметил один из педагогов, который и вызвал скорую.

Прибывшие на место врачи не смогли спасти одного из студентов, но жизни остальных двоих ничего не угрожает. Они госпитализированы, и их состояние оценивается как удовлетворительное.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту произошедшего.

— Администрация образовательной организации работает с ними в тесном сотрудничестве, а также оказывает всю необходимую помощь и поддержку родителям студентов. Мы приносим глубокие соболезнования родителям погибшего мальчика, — заявил Трофимов.

Тело подростка обнаружили в туалете колледжа днем в понедельник, 14 февраля. Два однокурсника погибшего мальчика попали в больницу с симптомами отравления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»