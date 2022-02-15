Подросток умер от отравления в туалете колледжа в Москве

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Тело подростка обнаружили в туалете колледжа днем в понедельник, 14 февраля. Два однокурсника погибшего мальчика попали в больницу с симптомами отравления. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

По предварительным данным, погибший мальчик вместе с однокурсниками выпил препараты для лечения заболевания сердца. Их выписал врач одному из подростков.

Два ученика колледжа находятся в реанимации токсикологического отделения столичной больницы с симптомами отравления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», передает РЕН ТВ.

В Петербурге суд арестовал врача, обвиняемого в отравлении барием пациентов. В период с 24 по 27 января в отделение реанимации попали шесть пациентов ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», расположенное на улице Сикейроса в Петербурге. Все пациенты перед этим прошли процедуру гастрографии (исследование желудка — прим. «ВМ»). Утром 28 января стало известно, что трое из них скончались.

Подробнее об этой трагичной истории читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».