Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подросток умер от отравления в туалете колледжа в Москве

Василий Плиткин

Происшествия
Подросток умер от отравления в туалете колледжа в Москве
Фото: unsplash

Тело подростка обнаружили в туалете колледжа днем в понедельник, 14 февраля. Два однокурсника погибшего мальчика попали в больницу с симптомами отравления. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

По предварительным данным, погибший мальчик вместе с однокурсниками выпил препараты для лечения заболевания сердца. Их выписал врач одному из подростков.

Два ученика колледжа находятся в реанимации токсикологического отделения столичной больницы с симптомами отравления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», передает РЕН ТВ.

В Петербурге суд арестовал врача, обвиняемого в отравлении барием пациентов. В период с 24 по 27 января в отделение реанимации попали шесть пациентов ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», расположенное на улице Сикейроса в Петербурге. Все пациенты перед этим прошли процедуру гастрографии (исследование желудка — прим. «ВМ»). Утром 28 января стало известно, что трое из них скончались.

Подробнее об этой трагичной истории читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
отравление таблетки подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Все мнения
О проекте