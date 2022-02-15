ЛНР обвинила Украину в гибели военнослужащего при обстреле

Фото: facebook/MinistryofDefence.UA

Военнослужащий ЛНР погиб при снайперском обстреле со стороны армии Украины. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня во вторник, 15 февраля.

— В 15:00 ВСУ с направления населенного пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населенного пункта Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий народной милиции ЛНР, — отмечается в Telegram-канале представительства.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.