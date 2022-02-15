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Юбилей народного артиста России Андриса Лиепы отметят в Кремле 

Ольга Маркова

Развлечения
Юбилей народного артиста России Андриса Лиепы отметят в Кремле 
Фото: Пресс-служба мероприятия
Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1 Карта всех событий

Государственный Кремлевский дворец в последний день зимы приглашает москвичей и гостей столицы на грандиозный гала-концерт «Андрис Лиепа 6:0», посвященный его юбилею. Ведущий вечера — юбиляр маэстро Андрис Лиепа. Концерт пройдет в рамках большого проекта Лиепы «Автографы и имиджи».

Звезда балета и премьер трех самых знаменитых театров — Большого, Мариинского и Американского театра балета — Андрис Лиепа обладает необыкновенным сценическим магнетизмом. Сцена Кремлевского дворца знакома ему с детства — впервые он выступил на ней в возрасте 9 лет.

В творческом вечере примут участие ученики и друзья именинника — звезды балета и премьеры ведущих музыкальных театров: Евгения Образцова, Анжелина Воронцова, Юлия Махалина, Анастасия Заклинская, Эвелина Севенард, Надира Хамраева, Александра Иосифиди, Ксандер Париш, Владимир Шкляров, Бахтияр Адамжан, Денис Родькин, Артемий Беляков.

В фойе Кремлевского дворца будут работать фотовыставка и экспозиция костюмов артиста к разным спектаклям, сообщает пресс-служба мероприятия.

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