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Гособвинение вменило Навальному похищение почти 3 миллионов рублей пожертвований

Василий Плиткин

Происшествия
Гособвинение вменило Навальному похищение почти 3 миллионов рублей пожертвований
Фото: youtube.com/вДудь

Алексей Навальный похитил около 2,7 млн рублей. Об этом сообщила гособвинитель на выездном заседании Лефортовского суда в покровской колонии во вторник, 15 февраля.

По ее словам, эти средства пожертвовали граждане, поверившие в то, что они отправляют деньги на борьбу с коррупцией.

15 февраля Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду. Жену Навального Юлию пустили на заседание.

В начале февраля Навальному уже предъявляли обвинения в четырех эпизодах мошенничества и неуважении к суду. Подробнее читайте здесь.

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