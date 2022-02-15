Астролог описала последствия второго полнолуния 2022 года для всех знаков зодиака

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Астролог Алена Никольская заявила, что второе полнолуние в 2022 году, которое произойдет 16 февраля, окажет влияние на все знаки зодиака.

— Полнолуние 16 февраля ознаменуется оппозицией: Солнце будет находиться в знаке Водолея, а Луна — во Льве, — рассказала специалист.

Каждому, по ее словам, придется доказывать, что он лучший среди остальных. Она порекомендовала использовать предстоящий период для того, чтобы наполниться ресурсами.

Перед полнолунием Венера с Марсом будут в соединении, что окажет значительное влияние на эмоциональную сферу. Одиночество будет ощущаться очень остро, поэтому людям понадобится рядом вторая половинка, уточнила астролог.

Из-за того, что Луна находится в знаке Льва, необходимо надевать наиболее красивые вещи. Непременно, по ее мнению, стоит посетить культурное мероприятие, отправиться в театр или на выставку. Именно в день полнолуния возрастает шанс познакомиться с человеком, глубокие отношения с которым свяжут вас в долгосрочной перспективе, отмечает Пятый канал.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как она считает, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.