Пожар в задании налоговой инспекции на Каширском шоссе потушили

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 15 февраля.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Общая площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.

Известно, что пожар начался на третьем этаже здания.

Ранее 15 февраля произошел пожар на территории завода «Серп и Молот».