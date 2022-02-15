Пожар в задании налоговой инспекции на Каширском шоссе потушили
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий
Пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 15 февраля.
Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Общая площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.
Известно, что пожар начался на третьем этаже здания.
Ранее 15 февраля произошел пожар на территории завода «Серп и Молот».