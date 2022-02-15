Байден: США готовы ответить на возможную «атаку» со стороны России

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США готовы к дипломатии. Также он отметил, что страна готова к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны Российской Федерации, которая будет направлена против Украины. Об этом Байден заявил в ходе своего обращения во вторник, 15 февраля.

Президент подчеркнул, что ему известна информация, что отдельные части российской армии покидают позиции у границ Украины. Однако он сказал, что США на данный момент не могут подтвердить эти сообщения.

— По данным наших аналитиков, у границ Украины остаются значительные силы, порядка 150 тысяч военных в России и Белоруссии. Вторжение остается возможным, — заявил Байден.

Также он отметил, что США, НАТО и Украина — не являются угрозами для России.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.